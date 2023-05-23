Росія: в Бєлгороді дрон скинув вибуховий пристрій на дорогу – губернатор

У російському Бєлгороді на проїжджу частину з БПЛА був скинутий вибуховий пристрій, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження легкового автомобіля. Вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці», – написав він у телеграмі.

Гладков додав, що над Бєлгородським районом ППО збила безпілотник, і, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

23 травня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії скасували режим контртерористичної операції, запроваджений за день до цього.

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня заявив, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський заявив у ефірі Радіо Свобода, що «близько десятка населених пунктів звільнено від путінського режиму».

«Де є можливості та рішення окопатися, там будуть окопуватись. Якщо буде рішення відступати, якщо справді вони (Росія – ред.) стягнуть якісь незліченні війська, значить, відступатимемо. Тут є «план А», «план Б», «план С». Все залежить від бойової обстановки, але вона змінюється практично щогодини», – розповів він.