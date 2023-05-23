Бєлгородська область. Чим завершився прорив РДК та легіонерів у РФ?

Податки з українських біженців: хто, де і скільки має платити

Мільйони українців через війну виїхали за кордон. Більшість біженців щонайменше понад півроку живуть в інших країнах. А це означає, що там їх можуть визнати резидентами і зобов’язати сплатити податки.