Бєлгородська область. Чим завершився прорив РДК та легіонерів у РФ?

- У Бєлгородській області РФ триває так звана місцева «контртерористична операція». Міністерство оборони РФ випустило заяву про те, що «українські формування», що вторглися в Бєлгородську область, «заблоковані та розгромлені». Тим часом «Російський добровольчий корпус» пише у себе в телеграм-каналі про «повернення додому». З’являються нові фото та відео бійців РДК та легіону «Свобода Росії» із нібито Бєлгородської області. Місцева влада не радить поки повертатися у домівки жителям, які евакуювалися напередодні.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Російський інформаційний простір на події у Бєлгороді реагував з панікою, пише в своєму огляді Інститут вивчення війни. Британська розвідка у ранковому зведенні написала, що атака показує, наскільки виросли загрози для прикордонних регіонів Росії. Як реагують у Росії на ці події? Що відбувається і чим насправді завершився «похід» у Бєлгородську область Росії?
- Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш підтвердив необхідність реформувати Раду безпеки. Як саме її реформують? Чи буде там місце Росії? Що буде з правом вето і чи можна його буде подолати? Докладніше – у «Свобода Live».
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