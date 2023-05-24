NYT повідомила про «незначні втрати» підрозділів, які діяли в Бєлгородській області

Українські військові не брали участі в операції з проникнення у Бєлгородську область 22 травня, а підрозділи, причетні до цього, зазнали незначних втрат, повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваного українського високопосадовця.

За його словами, військовослужбовці ЗСУ надавали підтримку формуванням, які увійшли на територію російського регіону та прикривали український кордон на випадок контратаки РФ. Жоден український боєць не зайшов на територію Росії, наголосив співрозмовник.

Джерело The New York Times стверджує, що втрати підрозділів, які проникли в Бєлгородську область, не настільки значні, щоб це вплинуло на їхню боєздатність.

22 травня влада Бєлгородської області заявила, що до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Наступного дня міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України. Відомство також заявило, що в результаті боїв було вбито понад 70 «українських терористів», але жодного підтвердження цих даних не надало.

В Україні причетність до нападу заперечили. Відповідальність за вторгнення взяли на себе легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» (РДК) – формування, які переважно складаються з росіян і воюють на боці України. Вони метою операції «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», а також «демонстрацію» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».

23 травня в РДК також стверджували, що бої в Бєлгородській області тривають. Лідер формування Денис Нікітін, за словами кореспондента Financial Times у Києві Крістофера Міллера, втрати заперечував. У своїх соцмережах формування про втрати також не повідомляли.