Усі новобранці в підрозділах «Гвардії наступу», яка нині формується у складі Національної гвардії, проходитимуть детальну підготовку – залучення до бойових завдань без неї повністю виключене. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення «Червона калина» (входить до «Гвардії наступу») Микола Коваль.

«Люди, які хочуть до нас прийти, новобранці і добровольці, спочатку будуть проходити підготовку: без підготовки ніхто не буде відправлятися на виконання бойових завдань ні в якому разі», – зазначив він.

Коваль пояснив, що новобранців навчають на різноманітному озброєнні, яке приходить з інших країн, на новітніх зразках озброєння.

«Вони можуть навчитися як бути снайпером, розвідником, кулеметником чи гранатометником, людина, якщо обирає якусь з цих професій, ми робимо все, щоб її навчити максимально», – каже Микола Коваль.

З лютого 2023 року МВС України оголосило про початок рекрутингової компанії з набору «Гвардії наступу», яка складається з 8 нових бригад: «Буревій», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Сталевий кордон», «Лють», «Кар-Даг» та «Азов» у складі Національної гвардії України, Національної поліції України та Прикордонної служби України. Вже у квітні в МВС повідомили, що шість з восьми бригад набрані та готові виконувати завдання. Зараз, за даними МВС, утворюється 9-та бригада «Хартія». Попри те, що основна рекрутингова кампанія завершена, до усіх бригад триває добір, тобто туди можуть подаватися кандидати.