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Підліток на Херсонщині підірвався на російській міні – влада

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях

У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонської області 17-річний юнак підірвався на міні, залишеній російськими військами, повідомила пресслужба Херсонської обласної адміністрації.

«Через детонацію він зазнав важких травм. Пораненого госпіталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація в лікарню в Кривому Розі», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомляла, що двоє жителів села Львове Тягинської громади Бериславського району Херсонської області зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку російських військ. Постраждали, зокрема, 79-річний чоловік і його 48-річний син.

Ракети, міни та артилерійські снаряди: як сапери НГУ розміновують поля Херсонщини (фоторепортаж)
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Ракети, міни та артилерійські снаряди: як сапери НГУ розміновують поля Херсонщини (фоторепортаж)

Зведений загін розмінування Національної гвардії України працює на Херсонщині з 10 квітня 2023 року. За цей час сапери обстежили десятки полів сільськогосподарського призначення, дороги уздовж ліній електропередачі і виявили понад 800 вибухонебезпечних предметів.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях.

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