У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонської області 17-річний юнак підірвався на міні, залишеній російськими військами, повідомила пресслужба Херсонської обласної адміністрації.

«Через детонацію він зазнав важких травм. Пораненого госпіталізували до найближчого медзакладу, готується евакуація в лікарню в Кривому Розі», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомляла, що двоє жителів села Львове Тягинської громади Бериславського району Херсонської області зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку російських військ. Постраждали, зокрема, 79-річний чоловік і його 48-річний син.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях.