Через обстріл військами РФ Херсонщини поранені батько і син – ОВА

Двоє жителів села Львове Тягинської громади Бериславського району Херсонської області зазнали поранень у вівторок внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія... вкотре стріляла по житлових будинках. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік і його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу в Херсоні доставили наші військові. Наразі лікарі надають їм необхідну медичну допомогу», – написав Прокудін у Telegram.

Напередодні, за даними влади, на Херсонщині шестеро людей загинули, ще троє були поранені.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.