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Серед поранених через ракетний удар по Дніпру є двоє дітей – ОВА

Наслідки ракетного удару по Дніпру, 26 травня 2023 року

Серед поранених внаслідок російського ракетного удару по Дніпру є двоє дітей – 3 та 6 років, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє – «важкі», – написав він у телеграмі.

Кількість постраждалих зросла до 16 людей. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, ще чотири людини вважаються зниклими безвісти.

Вранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпрі. За даними Офісу генпрокурора, ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки – одна людина загинула, ще 16 поранені. Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, авто місцевих жителів.

Також під час нічної атаки російські війська ракетами і дронами атакували Дніпропетровщину. За даними місцевої влади, у Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа – пошкоджені два будинки та авто. Також сталася пожежа на двох приватних підприємствах, постраждала людина.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».

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