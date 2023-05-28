Нічна атака дронів: війська РФ могли шукати «напрямки наступних атак» – Гуменюк

Російські війська, ймовірно, здійснили повітряну атаку на початку 28 травня виключно дронами-камікадзе, аби заощаджувати ракети, повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона припустила, що Росія отримала чергову партію іранських дронів, відтак «вони можуть собі дозволити розкошувати таким чином, оскільки з ракетами дійсно досить скрутно».

Гуменюк вказала на те, що російське командування завело в пункт базування ракетоносій у Чорному морі перед атакою, тож його не планувалося залучати для пуску ракет.

«Це говорить про те, що з ракетами в них поки що скрутно, але цілком імовірно, що саме «шахедами» намагалися помітити для себе напрямки наступних атак. Вони продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони і планують їх ураження», – сказала речниця.

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Загалом, додала вона, за допомогою ударних дронів російська армія намагається скласти мапу розташування потенційних цілей для наступної атаки.

Гуменюк також зазначила, що останнім часом російські військові активізували використання розвідувальних безпілотників – лише в зоні відповідальності Сил оборони Півдня їх напередодні збили сім.

Російські війська випустили по Україні 54 ударних дрони рано вранці 28 травня, Повітряні сили звітували про збиття 52 з них.

За даними міської влади столиці, уламки дронів спричинили пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах, а також пошкодили магазин у Дарницькому. Зокрема, в Голосіївському постраждали будівництво та склади одного з підприємств, на Печерську загорівся дах будинку. Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.