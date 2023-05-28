Обласна влада повідомляє про загиблих і поранених у кількох регіонах за добу

Двоє людей загинули, ще троє отримали поранення в Харківській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 28 травня.

61-річна жінка загинула через обстріл села Шепувате Куп’янського району, 60-річний чоловік отримав поранення.

«Внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку. Внаслідок обстрілу села Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній. Унаслідок ворожого обстрілу у селі Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка», – заявив він.

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Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про 73 обстріли області протягом доби, з них три були спрямовані на Херсон. Одна людина зазнала поранень.

На Донеччині через обстріли загинув один житель Костянтинівки, ще троє поранені, заявив голова області Павло Кириленко.

Ще четверо людей постраждали через обстріли Запорізької області, повідомляє голова області Юрій Малашко. За його даними, від обстрілів постраждав 21 населений пункт, 12 цивільних об’єктів зазнали руйнувань.

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«Чотири мирні жителі отримали мінно-вибухові травми: у селі Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років, у Гуляйполі – 39-річний місцевий житель. Поранені перебувають під медичним наглядом», – додає очільник ОВА.

Крім того, внаслідок повітряної атаки на початку доби є пошкодження в Житомирі, заявив міський голова Сергій Сухомлин. У місті ніхто не постраждав.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.