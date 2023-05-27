Армія РФ атакувала Гуляйполе, з-під завалів дістали людину – ОВА

У суботу, 27 травня, російська армія здійснила черговий обстріл міста Гуляйполе в Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, під завалами власного будинку внаслідок обстрілу російської армії опинився 39-річний чоловік.

«Фахівці оперативно деблокували потерпілого та доставили до медичного закладу», – розповів Малашко.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.