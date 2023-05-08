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Обстріл Росією Запорізької області: з-під завалів дістали тіло загиблої людини

Наслідки обстрілів у Запорізькій області (архівне фото)

У Запорізькій області внаслідок обстрілів із боку російських сил загинула одна людина, ще одну вдалося врятувати, повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

«8 травня у результаті обстрілів виникла пожежа одноповерхової будівлі в населеному пункті Запорізького району. Співробітники ДСНС приборкали загоряння будівлі на загальній площі 80 кв. м. Внаслідок події рятувальники врятували з-під зруйнованих конструкцій одну людину та вилучили одне тіло», – йдеться в повідомленні.

Назву навеленого пункту в ДСНС не уточнили. В обласній військовій адміністрації раніше повідомляли, що протягом минулої доби і вночі 21 населений пункт Запорізької області зазнав 99 ударів. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. У Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н., в Степовому був поранений чоловік 1957 р.н.

В ефірі Радіо Свобода голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що російські сили посилюють обстріли на Запоріжжі, бо бояться контрнаступу українських військових.

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