ОВА: російська армія вкотре атакувала Харківщину, загинула жінка

Військові РФ вкотре атакували території Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківської області. На жаль, гинуть мирні люди», – повідомив Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілу села Шипувате Куп’янського району загинула 61-річна жінка. Крім того, осколкових поранень зазнав чоловік 60 років, каже голова ОВА.

«Його госпіталізували. Наразі медики надають постраждалому допомогу», – додав Синєгубов.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.