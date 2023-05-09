Троє людей поранені через удар по Куп’янську – Синєгубов

Російські війська завдали ракетного удару по Куп’янську, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 9 травня.

«Є влучання в об’єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків», – заявив він.

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За попередніми даними, поранень зазнали двоє жінок і один чоловік. Одному з постраждалих надали допомогу на місці, ще двох госпіталізували.

Наприкінці квітня російські війська завдали удару по Куп’янську, загинули двоє жінок.

Харківська область фактично щодня зазнає обстрілів російських військ.