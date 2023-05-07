Війська Росії вдарили ракетами по автопарку в Балаклії, постраждали люди – влада

У неділю 7 травня російська армія завдала ракетного удару по Балаклії Ізюмського району на Харківщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків. Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало п’ятеро цивільних людей», – зазначив місцевий чиновник.

За даним Синєгубова, дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми.

«Ще двоє чоловіків 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Медики надають постраждалим допомогу», – підсумували в ОВА.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.