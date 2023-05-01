Обстріл військами РФ Харківщини – поранень зазнав літній чоловік

Російські війська 1 травня близько полудня обстріляли село Кучерівку Куп’янського району Харківської області.

«Зруйновано приватний будинок і поранено його власника – 65-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано, тяжкість отриманих ним поранень встановлюється», – повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

У прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними Харківської ОВА, минулої доби російські війська обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області. Обійшлося без постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.