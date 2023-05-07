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Армія РФ вдарила по Нікополю: «потрощені вікна, газопроводи, автівки, загинула жінка» – ОВА

Наслідки російського удару по приватному сектору в Нікополі, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

У ніч проти 7 травня армія РФ атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині з «Градів» та важкої артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За словами чиновника, російські військові випустили понад 30 снарядів – у Нікополі було пошкоджено сім приватних будинків і багатоповерхівку, потрощені вікна в гуртожитку коледжу, «зачепило три газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, а ще – господарські споруди та п’ять автівок».

«Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією», – зазначив Лисак.

По Мирівській громаді російські військові випустили 20 снарядів – пошкодили дві хати, господарську споруду і машину. У районі Синельниківщини сили ППО знищили російський «шахед», підсумував Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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