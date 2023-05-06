Російські військові обстріляли Нікополь із «Градів», поранено три людини – влада

У суботу, 6 травня, російські військові з «Градів» та артилерії вкотре атакували місто Нікополь на Дніпропетровщині, зазначає голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За словами місцевого чиновника, армія РФ випустила по місту понад чотири десятки снарядів – вони поцілили по промисловому підприємству.

«Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років», – пише Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.