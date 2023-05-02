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Армія РФ з артилерії обстріляла Нікополь – ОВА

Наслідки обстрілу Нікополя, грудень 2022 року

Російські війська вночі з артилерії обстріляли Нікополь, повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночi агресор обстрiляв Нiкополь. Бив з важкої артилерії. У мiстi працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслiдки атаки», – написав він.

Сергій Лисак інформує, що загиблих чи постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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