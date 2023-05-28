Зведення: Сили оборони відбили 14 атак російських військ біля Мар’їнки протягом доби

Російська армія протягом попередньої доби завдала трьох ракетних і 13 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснила близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, підсумовує Генеральний штаб вранці 28 травня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку», – йдеться в зведенні.

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Зокрема, штаб повідомляє про безуспішні наступальні дії російських військ біля Масютівки на Куп’янському напрямку, а також біля Хромового на Бахмутському та Сєверного й Первомайського – на Авдіївському.

«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області», – додає командування.

Генштаб звітує про чотири удари української авіації по місцях зосередження російських військ і техніки, три – по зенітно-ракетних комплексах, а також про ракетні та артилерійські удари по місцях зосередження, пунктах управління і складах боєприпасів.