За попередню добу армія РФ втратила близько 400 військових і 11 артилерійських систем – штаб

Російські війська втратили близько 400 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 травня.

За оцінками командування, загальні втрати російської армії сягнули 206 600 військових.

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Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

3 797 танків (+3)

7 456 бойових броньованих машин (+7)

3 425 артилерійських систем (+11)

574 реактивних системи залпового вогню

329 засобів протиповітряної оборони

313 літаків

298 гелікоптерів

2 993 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+3)

1 056 крилатих ракет

18 кораблів

6 192 автомобілів і автоцистерн (+9)

451 одиниця спеціальної техніки (+2)

Штаб уточнює, що втрати подаються з урахуванням додаткових даних, опублікованих напередодні ввечері.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.