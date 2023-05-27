Українські військові в районі Бахмута просунулися ще на 450 метрів – Череватий

Українським військовим вдалось просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що «ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84 осіб». Також Силам оборони «вдалося знищити РСЗВ «Град», три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 «Тюльпан», а також два польові склади з боєприпасами».

Череватий додав, що за цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж – від одного до трьох.

«Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти», – повідомив Череватий.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.