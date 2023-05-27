Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Міноборони: українські війська «міцно тримають» панівні висоти біля Бахмута

Українські військові ведуть вогонь із гармати поблизу Бахмуту на Донеччині,12 травня 2023 року

Українські війська «міцно тримають» панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Вчора і сьогодні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», – написала вона в телеграмі.

За її словами, на Бахмутському напрямку в цілому наступальна активність знижена – це обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG