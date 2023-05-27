Міноборони: українські війська «міцно тримають» панівні висоти біля Бахмута

Українські війська «міцно тримають» панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Вчора і сьогодні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього. Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач», – написала вона в телеграмі.

За її словами, на Бахмутському напрямку в цілому наступальна активність знижена – це обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.