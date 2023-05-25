Череватий констатує «зменшення атак» РФ у районі Бахмута, можливо, через перегрупування

Російські війська третю добу поспіль «менш активні» під час атак у районі Бахмута, заявив речник Східного угруповання Сил оборони Сергій Череватий. Про це він розповів в ефірі «24 каналу» 25 травня.

«За цю добу тільки два боєзіткнення відбулося, за попередню – три. Але продовжує вражати вогнем наші позиції – 332 рази він бив ствольною та реактивною артилерією по наших позиціях. Відбувся один авіаналіт», – розповів він.

Череватий також прокоментував заяви засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина про нібито відхід його найманців з позицій у Бахмуті.

«Ми точно констатуємо зменшення атак. Можливо, це пов’язано з їх перегрупуванням. Точно ми завдали їм дуже потужних втрат й вони його потребують. Наскільки це відбудеться, якими підрозділами та в яких об’ємах – я думаю, що нам потрібно трішки часу, щоб верифікувати цю інформацію», – додав представник Східного угруповання.

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Раніше сьогодні засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин оголосив про початок виведення підконтрольних йому найманців з міста Бахмут. За його словами, «вагнерівців» планують вивести до 1 червня в якісь «тилові табори», а їхнє місце в Бахмуті займуть регулярні підрозділи російської армії.

Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у передмісті Бахмута підрозділи «Вагнера» замінили російські армійські підрозділи, але «вагнерівці» залишаються в місті.

У Міноборони України 22 травня заявили, що, попри заяви Росії, українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.