У прифронтовому Часовому Яру загинув цивільний, поранені є в трьох областях – дані ОВА

У місті Часів Яр, яке найближче розташоване до Бахмута, внаслідок російського обстрілу загинув цивільний, повідомив зранку 25 травня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ще шість людей в області дістали поранення», – додав він.

У Херсонській області зазнали поранень четверо людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 411 снарядів із важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв два рази (чотири снаряди). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі», – вказує обласний керівник.

У Сумській області внаслідок обстрілів прикордонних громад поранень зазнали двоє людей, вказує обласна військова адміністрація.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.