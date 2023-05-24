На Херсонщині сили РФ за добу вбили двох і поранили трьох цивільних – голова ОВА

За добу 23 травня внаслідок дій сил РФ у Херсонській області загинули двоє цивільних, ще троє зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі», – інформує чиновник.

Прокудін додає, що за минулу добу сили РФ здійснили по підконтрольній українському уряду території 64 обстріли, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, «Градів», танків та БПЛА.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.