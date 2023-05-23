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Знову обстріл Херсонщини військами РФ: один цивільний загинув і ще один – поранений

Раніше сьогодні вже повідомлялося, що вранці російські війська обстріляли селище Козацьке на Херсонщині – загинула жінка, тепер – чоловік

У Херсонській області упродовж дня друга людина загинула через обстріли з боку військ РФ, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Близько 16:30 травня російські військові здійснили мінометний обстріл с. Львове у Бериславському районі. Від отриманих поранень загинув чоловік. Ще один цивільний отримав поранення, його госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Зва даними ОГП, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше сьогодні вже повідомлялося, що вранці російські війська обстріляли селище Козацьке на Херсонщині – загинула жінка.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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