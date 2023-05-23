Через обстріл військами РФ Харківщини зазнав поранень чоловік – поліція

Російські війська обстріляли Вовчанськ і Липці на Харківщині, в результаті чого поранень зазнав місцевий житель, повідомила пресслужба Нацполіції у Харківській області.

«Військові Росії обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження дістав 33-річний місцевий житель. З осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. У населеному пункті пошкоджено приватні будинки. Також росіяни били по селу Липці Харківського району. Зазнали руйнувань приватні будинки, пошкоджено автомобілі. За попередніми даними, без постраждалих», – повідомили у поліції.

Повідомляється, ща місці працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.