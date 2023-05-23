Херсонщина: через обстріл вранці загинула жінка – прокурори

Російські війська обстріляли селище Козацьке на Херсонщині вранці 23 травня, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, вранці 23 травня 2023 року російська армія здійснила мінометний обстріл селища міського типу Козацьке. Внаслідок обстрілу загинула жінка», – заявила пресслужба відомства.

За повідомленням, прокурори відкрили досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Через обстріл Козацького 21 травня загинув чоловік.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.