Через агресію РФ на Донеччині та Херсонщині загинули три людини, ще 6 поранені – влада

На Донеччині через російські атаки минулої доби загинули дві людини, ще шестеро поранені, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, люди загинули в Авдіївці та Часовому Яру.



«На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 4 поранено в Авдіївці. Місто було обстріляне 9 разів, у тому числі касетними боєприпасам, – пошкоджено будинки та територію АКХЗ. 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. 4 рази під обстріл потрапила Курахівська громада. На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовому Яру – пошкоджено 6 будинків і 2 промислові будівлі», – написав він.

За даними Кириленка, ще одна людина поранена у Нью-Йорку.



Через російські атаки також є пошкодження у Торецьку, Никифорівці, Червоному, Торському і Ямполі.

За даними Херсонської ОВА, російські війська 57 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, випустивши 318 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Минулої доби через російську агресію одна людина загинула, додають в адміністрації.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.