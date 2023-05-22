Російські військові атакували Херсонщину, постраждала людина – влада

Увечері в понеділок, 22 травня, російські військові обстріляли одне із сіл у Херсонській області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада каже, що через обстріл армії РФ одна людина дістала поранення.

«Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу», – уточнили в ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольних українському уряду територіях прифронтових областей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.