Російські військові атакували Херсонщину, постраждала людина – влада

Увечері в понеділок, 22 травня, російські військові обстріляли одне із сіл у Херсонській області, повідомляє обласна військова адміністрація.
«Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади», – йдеться у повідомленні.
Місцева влада каже, що через обстріл армії РФ одна людина дістала поранення.
«Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу», – уточнили в ОВА.
Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольних українському уряду територіях прифронтових областей.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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