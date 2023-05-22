Армія РФ атакувала два села на Херсонщині, загинув чоловік – влада

У понеділок, 22 травня, російські військові обстріляли Станіслав та Кізомис Херсонської області, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За даними очільника регіону, через удари армії РФ по Станіславу «травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік».

«Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці», – розповів деталі трагедії він.

Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки, каже чиновник.

Крім того, за словами Прокудіна, в ніч проти 22 травня армія РФ скинула на село Кізомис дві керовані авіабомби.

«Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає», – додав він.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольних українському уряду територіях прифронтових областей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.