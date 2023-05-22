ОВА: через черговий російський обстріл Куп’янська поранені дві людини

Через черговий російський обстріл Куп’янська поранені дві людини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує бити по мирних мешканцях Харківщини. Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. На жаль, поранення зазнали 2 жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.

За даними Синєгубова, в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Останнім часом Куп’янськ, який у вересні минулого року деокупували, активно обстрілюють російські сили.

Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.