«Очі, що мріють виспатись» – як піхота захищає спокійні ніч і день українців

Нині ці населені пункти, зауважують в ЗСУ, перебувають під регулярним обстрілом. І додають: надійно вибудували лінію оборони у полях за межами населених пунктів і тримають її. 24\7 військові перебувають у глибоких окопах.

Минулого місяця розвідка Великої Британії заявила, що російські військові активізували танкові атаки навколо Мар’їнки. За даними української влади, Мар’їнка і Красногорівка – знищені фактично вщент міста.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що її армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.



Фоторепортаж Сергія Нужненка.