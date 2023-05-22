Війська РФ завдають ударів по Харківщині – Синєгубов

Російські війська завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав він в телеграмі.

Це повідомлення з’явилося на тлі звинувачень російської влади у тому, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». ГУР відреагувало – кажуть про дії виключно громадян РФ.

Харківщина та обласний центр, як повідомляє влада, регулярно зазнає атак російських військ, зокрема, з території Бєлгородської області РФ з систем С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.