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ОВА: російські військові «прицільно обстріляли» будинок на Херсонщині, загинув чоловік

Давидів Брід на Херсонщині, залишки російської окупації в місцевій школі, квітень 2023 рік, ілюстративне фото

У результаті атаки російськими військовими села Козацьке Херсонської області загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін 21 травня.

За його даними, «військові РФ прицільно обстріляли житловий будинок, внаслідок чого 55-річний чоловік отримав травми несумісні з життям».

Селище Козацьке знаходиться на правому березі Херсонської області, яку було звільнене від російських окупантів у листопаді 2022 року.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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