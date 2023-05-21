Російська армія обстріляла авіабомбами селище на Херсонщині, пошкоджені будівлі – влада

Російські військові в ніч проти 21 травня атакувала авіабомбами село Станіслав на Херсонщині, зазначає обласна місцева адміністрація.

«Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі», – йдеться у повідомленні.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.