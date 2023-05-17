Три людини загинули через обстріл селища на Херсонщині – оновлені дані

Троє людей, зокрема дитина, загинули 17 травня внаслідок обстрілу російськими військами селища в Херсонському районі, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 17 травня близько 16:00 окупанти обстріляли селище в Херсонському районі. Один із снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці. Травми несумісні із життям отримав 5-річний хлопчик і двоє чоловіків», – йдеться в повідомленні.

Ще один чоловік і неповнолітній хлопець зазнали травм різного ступеня тяжкості, додали в прокуратурі.

У прокуратурі повідомили про відкриття досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше про обстріл селища Зеленівка і загибель там дитини й поранення двох інших людей повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.