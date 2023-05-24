На Донеччині поранені 11 цивільних за добу – ОВА

Російські військові продовжують обстріли цивільної інфраструктури в Донецькій області, внаслідок чого страждають цивільні, заявив зранку 24 травня голова ОВА Павло Кириленко.

«За 23 травня росіяни поранили 11 жителів Донеччини: пʼятьох у Торецьку, трьох в Авдіївці, одного в Костянтинівці, одного в Новодмитрівці та одного в Миколаївці», – ідеться в повідомленні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.