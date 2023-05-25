Пригожин заявив про початок виведення свого угруповання з Бахмута

Засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин оголосив про початок виведення підконтрольних йому найманців з міста Бахмут у Донецькій області.

На опублікованому вранці 25 травня відео Пригожин каже, що ці підрозділи планується вивести до 1 червня в якісь «тилові табори», а їхнє місце в Бахмуті займуть регулярні підрозділи російської армії. Надалі, як стверджує Пригожин, його підлеглі «отримають нові бойові завдання».

Пригожин заявляв, що «вагнерівців» буде виведено з Бахмута, одразу після того, як оголосив про взяття міста.

У російському міністерстві оборони це повідомлення поки не коментували.

Раніше цього місяця Росія оголосила про остаточне захоплення Бахмута – міста, бої за яке тривали понад 220 днів. Відео, які публікуються останніми днями російськими засобами інформації та телеграм-каналами, свідчать, що російські підрозділи щонайменше на деяких ділянках дійшли до західних кордонів міста. Україна заявляє, що її підрозділи, як і раніше, контролюють частину обʼєктів у місті.

У боях активну участь брали підрозділи угруповання «Вагнера», які зазнали важких втрат. За словами самого Пригожина, з початку вторгнення його формування втратило 20 тисяч найманців, половина з яких – увʼязнені. Загалом із колоній, за твердженням бізнесмена, завербували 50 тисяч осіб.

На тлі боїв за Бахмут Пригожин неодноразово публікував відеоролики із різкою критикою міністра оборони Росії Сергія Шойгу та голови Генштабу Валерія Герасимова. У інтервʼю, оприлюдненому 24 травня, очільник «вагнерівців» заявив, що замість заявленої в лютому 2022 року мети «демілітаризації» України Кремль досяг протилежного ефекту.