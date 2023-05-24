Сирський про Бахмут: ЗСУ продовжують оборонну операцію

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що українські військові в Бахмуті продовжують оборонну операцію.



«Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута», – написав він в телеграмі.

Напередодні Олександр Сирський повідомляв про успіхи українських військ на флангах у Бахмуті. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що по флангах на півночі і півдні від Бахмута є «незначне просування».

Читайте також: ISW вказує на розбіжності в реакціях Кремля та військових блогерів РФ на заяви про «взяття Бахмута»

Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 20 травня заявив про «повне взяття» під російський контроль українського міста Бахмут. Наступного дня про «завершення» захоплення міста повідомило російське Міністерство оборони.



У Міноборони України 22 травня заявили, що українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Крім того, за словами Ганни Маляр, за рахунок того, що українські війська зайняли панівні висоти на флангах на півночі і півдні, ЗСУ «дуже ускладнили ворогу перебування в місті».

Читайте також: «ЗСУ намагаються тиснути на ворога»: Череватий про ситуацію під Бахмутом

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.