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Сирський про Бахмут: ЗСУ продовжують оборонну операцію

Український військовий на передовій біля Бахмута в Донецькій області, 22 травня 2023 року

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що українські військові в Бахмуті продовжують оборонну операцію.

«Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута», – написав він в телеграмі.

Напередодні Олександр Сирський повідомляв про успіхи українських військ на флангах у Бахмуті. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що по флангах на півночі і півдні від Бахмута є «незначне просування».

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Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 20 травня заявив про «повне взяття» під російський контроль українського міста Бахмут. Наступного дня про «завершення» захоплення міста повідомило російське Міністерство оборони.

У Міноборони України 22 травня заявили, що українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Крім того, за словами Ганни Маляр, за рахунок того, що українські війська зайняли панівні висоти на флангах на півночі і півдні, ЗСУ «дуже ускладнили ворогу перебування в місті».

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Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.

«Боги війни» на Бахмутському напрямку: гарячі будні українських артилеристів
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«Боги війни» на Бахмутському напрямку: гарячі будні українських артилеристів

Бахмутський напрямок. Важкі бої. Реактивна артилерія 24 ОМБр імені короля Данила веде вогонь по скупченню російських військ.

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