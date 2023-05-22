«ЗСУ намагаються тиснути на ворога»: Череватий про ситуацію під Бахмутом

Українські захисники продовжують «витісняти» російських військових під Бахмутом на Донеччині, повідомив спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, армія РФ продовжує спроби «повної окупації Бахмута», це для неї «пріоритетна мета». Станом на зараз російські військові «хочуть захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону – південно-західну частину міста», кажуть у ЗСУ.

«Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися», – розповів Череватий.

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».

Водночас, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили слова президента США Джо Байдена про те, що втрати армії РФ у Бахмуті становлять понад 100 тис. осіб.