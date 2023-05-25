У Бахмуті ще залишаються «вагнерівці», але з передмістя вийшли – Маляр

У передмісті Бахмута підрозділи «Вагнера» замінили російські армійські підрозділи, але «вагнерівці» залишаються в місті, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи «Вагнера» на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються Вагнерівці. Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак», – написала вона в телеграмі.



За її даними, артилерійськими обстрілами противник намагається зупинити просування ЗСУ по флангах, зараз РФ підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

Раніше сьогодні засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин оголосив про початок виведення підконтрольних йому найманців з міста Бахмут. За його словами, «вагнерівців» планують вивести до 1 червня в якісь «тилові табори», а їхнє місце в Бахмуті займуть регулярні підрозділи російської армії. Надалі, як стверджує Пригожин, його підлеглі «отримають нові бойові завдання».

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Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 20 травня заявив про «повне взяття» під російський контроль українського міста Бахмут. Наступного дня про «завершення» захоплення міста повідомило російське Міністерство оборони.



У Міноборони України 22 травня заявили, що українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Згодом також повідомлялося про «незначне просування» ЗСУ на флангах.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.