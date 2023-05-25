Хто залишився у Бахмуті?

Українським біженцям у Чехії допоможуть розпочати свій бізнес (відео)

Українцям, які знайшли притулок від війни в Чехії, допоможуть започаткувати або перенести свій бізнес. Біженці вже сплатили уряду країни податків на вісім мільярдів чеських крон. Нова ініціатива, з якою виступила чеська менторська платформа DoToho!, передбачає, що ці цифри будуть збільшуватися.