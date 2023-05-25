Хто залишився у Бахмуті?

- Очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У передмісті Бахмута ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, втім, у самому місті «вагнерівці» усе ж є, каже заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Чи залишаються підрозділи ЗСУ в Бахмуті? Чи відповідають дійсності втрати «вагнерівців»?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Україна повернула з полону 106 воїнів із Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Більшість із них вважалися зниклими безвісти, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
- У телеграм-каналах з’явилося відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним – його опублікував журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Раніше прокремлівські канали активно поширювали «інформацію» про його нібито «зникнення», «поранення» тощо. В ОП, тим часом, знову роз’яснюють оприлюднені коментарі про контрнаступ.
- Міністри оборони Росії Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Про це повідомило білоруське МО. Що це означає? Докладніше – в «Свобода Live».
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