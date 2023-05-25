Більшість військових, яких сьогодні повернули з полону РФ, вважалися зниклими безвісти – штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 68 з 106 звільнених з російського полону українських військових вважалися зниклими безвісти.



«Усі врятовані захисники захищали нашу землю на Бахмутському напрямку, 68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених – 98 військовослужбовців ЗСУ: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту», – повідомляє штаб у телеграмі.



Найстаршому зі звільнених сьогодні військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік.



За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 25 травня в результаті обмінів в Україну повернули вже 2430 людей, серед них – 139 цивільних.

Раніше 25 травня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 106 військових.