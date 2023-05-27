У Міноборони прокоментували останні вимоги Росії щодо завершення війни

Умови, висунуті Росією для завершення війни, є «необґрунтованими», йдеться в заяві Міністерства оборони України.

«Чим більше Росія розчаровується і незадоволена своєю нездатністю досягти своїх цілей, тим не обґрунтованішими стають її вимоги до України», – кажуть в українському відомстві.

При цьому в Міноборони також запевнили, «коли Росія підпише документ про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, найімовірніше, буде повісити висячий замок на вхід до Міжнародного кримінального суду».

Раніше заступник МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв’ю російській агенції ТАСС заявив про російські вимоги до миру. Російська сторона продовжує наполягати на визнанні «нових територіальних реалій, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення», маючи на увазі про залишення окупованих українських територій під контролем Москви.

Крім того, він каже, що підходи Росії до врегулювання незмінні і передбачають «захист жителів Донбасу, демілітаризацію і денацифікацію України, усунення загроз Росії, які походять з її території». Також у МЗС Росії вважають, що в Україні на законодавчому рівні має бути закріплений державний статус російської мови.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію з метою тиску на Захід, щоб він змусив Україну піти на поступки та переговори на вигідних для Росії умовах.

Україна і Захід насамперед наполягають виведенні російських військ з окупованих українських територій.