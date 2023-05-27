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У Міноборони прокоментували останні вимоги Росії щодо завершення війни

«Коли Росія підпише документ про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, найімовірніше, буде повісити висячий замок на вхід до Міжнародного кримінального суду останньою вимогою Москви буде замок на дверях суду в Гаазі», – Міноборони

Умови, висунуті Росією для завершення війни, є «необґрунтованими», йдеться в заяві Міністерства оборони України.

«Чим більше Росія розчаровується і незадоволена своєю нездатністю досягти своїх цілей, тим не обґрунтованішими стають її вимоги до України», – кажуть в українському відомстві.

При цьому в Міноборони також запевнили, «коли Росія підпише документ про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, найімовірніше, буде повісити висячий замок на вхід до Міжнародного кримінального суду».

Раніше заступник МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв’ю російській агенції ТАСС заявив про російські вимоги до миру. Російська сторона продовжує наполягати на визнанні «нових територіальних реалій, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення», маючи на увазі про залишення окупованих українських територій під контролем Москви.

Крім того, він каже, що підходи Росії до врегулювання незмінні і передбачають «захист жителів Донбасу, демілітаризацію і денацифікацію України, усунення загроз Росії, які походять з її території». Також у МЗС Росії вважають, що в Україні на законодавчому рівні має бути закріплений державний статус російської мови.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію з метою тиску на Захід, щоб він змусив Україну піти на поступки та переговори на вигідних для Росії умовах.

Україна і Захід насамперед наполягають виведенні російських військ з окупованих українських територій.

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