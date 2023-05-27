«Брехливі заяви»: влада Ірану відреагувала на звернення Зеленського

Влада Ірану каже, що критикуючи поставки безпілотників Росії, президент України Володимир Зеленський нібито «очікує отримати більше західної зброї», зазначив речник МЗС Ірану Насер Канаані, повідомляє Reuters.

«Повторення президентом України брехливих заяв проти Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та медіа-війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн», – заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані.

Україна, за словами Канаані, «відмовляється дозволити незалежне розслідування цих заяв».

Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення в середу, 24 травня, закликав іранців «зупинити сповзання на темну сторону історії», постачаючи Москві безпілотники.

«Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати», – сказав Зеленський.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах, які почалися восени 2022 року.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.