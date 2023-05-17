У 2022 році у світі страчено 883 людини – Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка веде облік фактів застосування смертної кари, повідомила, що торік у різних країнах було виконано 883 смертні вироки. Ці дані опубліковані в оприлюдненій 16 травня щорічній доповіді організації.

До переліку страчених не входять «тисячі» засуджених до смерті в Китаї, де статистика страт засекречена.

У Саудівській Аравії лише за один день 2022 року було страчено 81 людину. У доповіді це число називається «приголомшливим».

Китай за числом страчених випереджає Іран (576 страт), Саудівську Аравію (196 – це більше, ніж за будь-який рік із попередніх 30), Єгипет (24) та США (18 страт).

Смертні вироки також поширені у Північній Кореї та Вʼєтнамі – в цих країнах, як і в Китаї, статистика страт засекречена.

Найзначніша частка покарань стратою припадає на засуджених за торгівлю наркотиками та інші злочини, повʼязані з наркоманією. Приміром, у Сінгапурі за повʼязані з наркоманією злочини в 2022 році було страчено 11 людей.