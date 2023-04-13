«Їх тисячі» – омбудсмен про відео зі стратами військових

В Офісі українського омбудсмена отримали десятки відео із кадрами страти ймовірно українських військових російськими солдатами, але не публікують їх, заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це ж тільки один із прикладів, який ми показали, який опублікувала російська сторона. А насправді ж їх дуже багато, їх тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Насправді я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо, зрозуміло. Але все це накопичується. Ми відкриваємо кримінальні провадження. Це робить Офіс генерального прокурора», – сказав Лубінець.

Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни, а МЗС України закликало Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.