ЄС запровадив нові санкції проти Ірану через «порушення прав людини»

Рада Євросоюзу 22 травня схвалила новий пакет санкцій проти Ірану через «порушення прав людини в країні», зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

«Сьогодні (22 травня – ред.) Рада ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи ще щодо п’яти фізичних і двох юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані», – йдеться у повідомленні.

До списку потрапили:

чинний командир загону допомоги поліції Тегерана правоохоронних сил Ірану;

представник іранської поліції;

секретар Вищої ради кіберпростору Ірану;

кооперативний фонд КВІР;

студентська організація «Басідж».

На офіційному сайті Ради ЄС зазначається, що загалом обмежувальні заходи застосовуються до 216 фізичних і 37 юридичних осіб.

«Йдеться про заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону на надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій», - йдеться в повідомленні.

8 травня стало відомо, що в Ірані стратили двох чоловіків, які були засуджені до смертної кари за використання соціальних мереж для пропаганди «атеїзму й образи релігійних й ісламських святинь».

У квітні дві правозахисні організації заявили, що в Ірані в 2022 році повісили на 75 відсотків більше людей, ніж у попередні роки. Правозахисники кажуть «драматичний сплеск» у кількості страт.