Іран за сприяння РФ дізнався про роботу заступника міністра оборони на британську розвідку – ЗМІ

Газета The New York Times опублікувала 1 травня статтю своїх кореспондентів, що спеціалізуються на роботі розвідувальних служб та описують історію страченого в січні 2023 року в Ірані колишнього заступника міністра оборони цієї країни Алі-Рези Акбарі.

У січні Велика Британія наклала санкції на заступника генерального прокурора Ірану Ахмада Фазеляна та інших іранських чиновників та компанії. Це стало відповіддю на страту 14 січня колишнього заступника міністра оборони Ірану Алі-Рези Акбарі. Він був звинувачений у шпигунстві на користь Лондона, мав подвійне громадянство Великої Британії та Ірану. Британський премʼєр Ріші Сунак назвав страту Акбарі «безсердечним і боягузливим актом, скоєним варварським режимом».

У квітні 2008 року високопоставлений британський співробітник розвідки вирушив до Тель-Авіва, щоб передати колегам в ізраїльській розвідці: Британія має у своєму розпорядженні своє джерело у керівництві збройних сил Ірану, яке має доступ до іранських ядерних секретів. Дані, отримані від шпигуна, як зазначається в публікації The New York Times, мали критичну важливість, щоб переконатися: Іран працює над створенням ядерної зброї. Ці відомості мали переконати світові держави у необхідності ухвалення суворих санкцій проти Тегерана.

Імʼя британського агента тривалий час залишалося таємним. Але 11 січня 2023 року в Ірані було страчено за звинуваченням у державній зраді колишнього заступника міністра оборони Алі-Резу Акбарі. З вироку стало відомо: Акбарі працював на британську розвідку.

Він довго жив подвійним життям. У житті був релігійним фанатиком і політичним яструбом, обіймав високі військові посади у командуванні Революційної гвардії, був заступником міністра оборони. Потім поїхав до Лондона, де мав бізнес, але при цьому ніколи не втрачав довіри іранського державного керівництва. Проте 2004 року він, за заявою офіційних осіб у Тегерані, почав передавати британській розвідці секретні відомості про розвиток іранської ядерної програми.

Ця його діяльність, схоже, не викликала підозр до 2019 року, коли в іранському керівництві за допомогою російської розвідки дізналися, що Акбарі передав британцям дані про надсекретний іранський ядерний проект.

Звинувативши Акбарі у співпраці з британською розвідкою, іранська влада також заявила, що він розкрив імена ста людей, які працюють у цьому проекті. Серед них найбільш значним був Мохсен Фахрізаде, головний спеціаліст у галузі ядерних досліджень – його було вбито ізраїльськими агентами у 2020 році.